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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:19 BJT

阿富汗称北约空袭导致儿童丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔2月9日电---阿富汗总统卡尔扎伊周四指控北约空袭导致数名儿童死亡，这可能加剧阿富汗与西方国家的紧张情势，因平民死亡数字上升。

北约领导的多国部队并未立即确认死亡人数，称正在调查卡比萨省东部Najrab区的一起事故。

“总统卡尔扎伊严厉谴责造成多名儿童死亡的外国军队空袭，”其总统办公室的声明称。

声明还称，卡尔扎伊已向该地区派出顾问Mohammad Zahir Safi，对事故进行调查。

卡比萨省省长Mehrabuddin Safi称，北约周三晚间的空袭导致Giawa村八名儿童丧生。其他阿富汗官员早些时候表示，空袭前北约曾对疑似叛乱分子进行了夜间突袭。

“一个联合调查组正在对事件进行评估，寻找事实真相，”驻阿联军发言人称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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