阿富汗称北约空袭导致儿童丧生

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔2月9日电---阿富汗总统卡尔扎伊周四指控北约空袭导致数名儿童死亡，这可能加剧阿富汗与西方国家的紧张情势，因平民死亡数字上升。
北约领导的多国部队并未立即确认死亡人数，称正在调查卡比萨省东部Najrab区的一起事故。
“总统卡尔扎伊严厉谴责造成多名儿童死亡的外国军队空袭，”其总统办公室的声明称。
声明还称，卡尔扎伊已向该地区派出顾问Mohammad Zahir Safi，对事故进行调查。
卡比萨省省长Mehrabuddin Safi称，北约周三晚间的空袭导致Giawa村八名儿童丧生。其他阿富汗官员早些时候表示，空袭前北约曾对疑似叛乱分子进行了夜间突袭。
“一个联合调查组正在对事件进行评估，寻找事实真相，”驻阿联军发言人称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
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