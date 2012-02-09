《中国报摘》--中国证券报2月10日

* 头版头条:
--中国国家统计局数据显示,1月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨4.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,环比上涨1.5%.发改委认为,食品价格是推动1月CPI反弹的主要原因,後期价格总水平涨幅将稳步回落.
* 其他:
--中国金融期货交易所通知称,将於2月13日(下周一)启动国债期货仿真交易.据悉,首批参与仿真交易的有国泰君安期货、海通期货等近10家机构.
--安徽芜湖市政府网站通知,从购房优惠条件等方面放松了房地产调控政策.
--国土资源部部长徐绍史表示,未来一段时间,国内矿产资源需求仍然强劲,初步估计需求高峰出现在2025-2035年.
--保监会通知称,为解决社会上普遍反映的理赔难、销售误导以及服务质量不高等问题,将健全完善保险消费投诉渠道.
--据统计,目前上市公司中,推出预案尚未发行的再融资总规模就已经达到了6,080亿元人民币,规模较去年翻两番.
--深发展(000001.SZ)和平安银行同时召开股东大会,审议通过了两行整合方案等决议,深发展董事长肖遂宁称,将力争在今年上半年完成整合的全部行政审批手续.
--华侨城(000069.SZ)发布2011年业绩快报,去年实现净利润31.5亿元,同比增长3.78%.
--威远生化(600803.SS)公告,公司将购买控股股东新奥控股等持有的新能矿业有限公司100%股权,对应的预估值约为72亿元.
--中国水电(601669.SS)称,公司苏丹乌姆-阿布公路工程项目部遭劫持的29名中方人员安全获救,目前项目处於停工状态.
--国际实业(000159.SZ)公告称,公司拟参与竞拍上海久事公司挂牌出让的万家基金管理公司20%股权,拍卖参考价格为1.05亿元.
--TCL集团(000100.SZ)发布1月份主要产品销量公告,当月,公司LED背光源液晶电视销量为80.47万台,同比增长161.88%.
--农业部与中国气象局举行会议称,今年旱灾影响可能极为突出,农业部部长韩长赋预计,今年农业防灾减灾任务十分艰巨.
--京东商城宣布,其酒店预订业务即将於近期正式上线,届时用户可以通过京东商城来预订酒店、机票等产品.(完)
--整理 曲伟治; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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