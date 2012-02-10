戈尔巴乔夫：普京不愿改革 俄罗斯面临动荡

欧洲已公布经济指标--2017/2/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月9日电---前苏联领导人戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)周四表示，俄罗斯面临动荡前景，因总理普京不能，也不愿意对俄政治制度进行根本性改革。
普京眼下面临国内民众最大规模的抗议活动。他试图向选民展现自己愿意逐渐推进改革的形象。
但戈尔巴乔夫表示，普京继续统治俄罗斯将使该国未来陷入麻烦之中。
戈尔巴乔夫在莫斯科国际大学(International University)发表演讲时称：“我不认为他能改弦更张，我认为需要改变整个制度，而不是修修补补。”
“如果他不能改变制度及自身，我认为这对他来说会很难做到，我想人们届时将涌上街头。”
戈尔巴乔夫建议示威者确保提出明确的他们的要求，并保持强大势力。
示威者领导人要求重新进行国家杜马选举。
戈尔巴乔夫还警告抗议者小心破坏分子，他称後者试图引导人们将莫斯科夷为平地，从而导致安全部队被迫进行镇压。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)