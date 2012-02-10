〔美股业绩〕百事可乐获利高於市场预估,并发布业务重振计划

* 第四季经调整後EPS为1.15美元,超越华尔街预估的1.13美元

* 计划裁员8,700人

* 股价下挫3.7%

路透2月9日电---美国百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)执行长Indra Nooyi推出一项计划,希望能藉此重振北美软饮料业务.计划包括加大广告力度、裁员8,700人以及并预计近期内获利降幅大於预期.

分析师认为该公司有需要采取这些举措,以提振饮料销售,并遏制美国市场份额不断被可口可乐(KO.N)所蚕食的趋势.

不过华尔街并非所有人都相信该计划已经足够.

"我们认为今日声明中的关键内容并不完全符合投资者预期."富国银行分析师Bonnie Herzog指出,"除此以外,此次会议上发表言论证实了我们长期以来的看法,即百事可乐重振业务将是历时数年的过程."

该公司称,该计划将导致公司2012年获利较2011年下滑5%,并预期汇率因素将额外带来3个百分点的冲击.

巴克莱资本分析师Michael Branca称,这意味着该公司2012年每股盈余(EPS)将为4.05美元,低於华尔街预估的4.55美元.

百事可乐公布第四季获利为14.2亿美元,或EPS为0.89美元,高於上年同期的13.7亿美元和0.85美元.

扣除一次性项目的EPS为1.15美元,高於汤森路透I/B/E/S访问分析师平均预估的1.13美元.营收则增长11%至202亿美元.

展望未来,该公司预计今年大宗商品成本将上升7%,并预期难以通过提价来转嫁全部的上涨成本.

百事可乐还预期2013年获利增幅将在较高的单位数.

该公司股价周四收挫3.7%报64.27美元.(完)