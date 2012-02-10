《中国报摘》--金融时报2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
* 头版头条:
--中国银监会周四部署银行业不规范经营专项治理工作,要求银行业金融机构不得强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款,不得以存款作为审批和发放贷款的前提条件.
* 其他:
--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长胡怀邦称,由於货币政策大幅放松的条件尚不具备、监管政策趋严、外汇占款或持续下降等因素影响,2012年银行业体系流动性依然偏紧,存款增长面临压力.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业