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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 08:02 BJT

《中国报摘》--金融时报2月10日

* 头版头条:

--中国银监会周四部署银行业不规范经营专项治理工作,要求银行业金融机构不得强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款,不得以存款作为审批和发放贷款的前提条件.

* 其他:

--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长胡怀邦称,由於货币政策大幅放松的条件尚不具备、监管政策趋严、外汇占款或持续下降等因素影响,2012年银行业体系流动性依然偏紧,存款增长面临压力.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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