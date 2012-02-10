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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 08:39 BJT

〔香港个股〕雅虎可能结束在阿里巴巴直接持股--消息人士

路透香港2月10日电---据消息人士称,雅虎(YHOO.O)可能结束在阿里巴巴直接持股,作为阿里巴巴私有化交易的一部分.(完)

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