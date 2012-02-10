《全球主要国家债券发行预告》--2月10日-2月17日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透2月10日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
2/10 英国 国库券
2/13 0120 日本 一年期贴现公债
2/13 意大利 85亿欧元 2013年2月14日到期12个月期BOT债券
35亿欧元 6月21日到期的127天期BOT债券
2/13 1630 美国 13周期国库券
26周国期库券
2/13 0700 德国 40亿欧元 2012年8月15日到期六个月国库券
2/13 法国 国库券
2/14 意大利 中期债券
追加发行12个月期BOT债券
2/14 0900 匈牙利 三个月贴现债券
2/14 1630 美国 四周期国库券
2/14 希腊 三个月期国库券
2/14 西班牙 12个月及18个月期公债
2/14 加拿大 最少68亿加元 2012年5月24日到期的98天期国库券;
最少26亿加元 2012年8月16日到期的182天期国库券;
最少26亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券
2/15 0120 日本 三个月期贴现债券
2/15 1030 葡萄牙 15-17.5亿欧元 (5月18日到期的三个月期国库券;
8月17日到期的六个月期国库券)
2/15 加拿大 五年期公债
2/16 西班牙 Obligacion债券
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息为4.50%的2034年到期公债
2/16 0900 匈牙利 12个月贴现国库券
浮动利率公债
2/16 法国 BTAN中期公债
OATi指数关联公债
2/17 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
路透2月9日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
2/9 0130 日本 40年期公债
2/9 0900 匈牙利 长期公债
2/9 1800 美国 30年期公债
2/10 0120 日本 (约两个月期)贴现国库券
2/10 英国 国库券
2/13 0120 日本 一年期贴现公债
2/13 意大利 2013年2月14日到期12个月国库券
2/13 1630 美国 13周国库券
26周国库券
2/13 0700 德国 40亿欧元 2012年8月15日到期六个月国库券
2/13 法国 国库券
2/14 意大利 中期债券
2/14 0900 匈牙利 三个月贴现债券
2/14 1630 美国 四周期国库券
2/14 希腊 三个月期国库券
2/14 西班牙 12个月及18个月期公债
2/14 加拿大 最少68亿加元 2012年5月24日到期的98天期国库券;
最少26亿加元 2012年8月16日到期的182天期国库券;
最少26亿加元 2013年2月14日到期的364天期国库券
2/15 0120 日本 三个月期贴现债券
2/15 1030 葡萄牙 15-17.5亿欧元 (5月18日到期的三个月期国库券;
8月17日到期的六个月期国库券)
2/15 加拿大 五年期公债
2/16 0130 日本 五年期公债
2/16 1800 美国 30年期通胀保值债券
2/16 英国 17.5亿英镑 票息为4.50%的2034年到期公债
2/16 0900 匈牙利 12个月贴现国库券
浮动利率公债
2/16 法国 BTAN中期政府债券
OATi指数相关债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业