《中国报摘》--其他报纸重要消息2月10日(I)

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
**上海证券报**
--国务院发布质量发展纲要(2011-2020年)提出,到2015年,将形成一批由中国主导的国际标准,主要产品质量处於国际先进水平的企业.
--证监会主席助理吴利军表示,证监会支持券商与银行合作引导理财产品入市.
--电监会网站称,经由电监会、发改委和能源局等部门批准,同意江苏等8家电力用户公司与当地8家发电企业开展电力直接交易,交易价格由交易双方协商确定.
--华润锦华(000810.SZ)公告,鉴於市场环境近期发生重大变化,拟注入资产业绩波动较大,决定终止本次重大资产重组.
--金发科技(600143.SS)公告,拟公开增发2.5亿股,募资至多31.6亿元,投向五大新材料项目.
**人民日报**
--中国国务院参事室参事汤敏表示,在当前流动性过剩的局面还没有完全改变,中长期物价上涨的因素还比较多的背景下,货币政策仍要保持相对偏紧.货币政策方面可以通过存款准备金率调整、公开市场操作等,保持一定灵活性,但总体上不应该有太大的变化.
--中国交通运输部日前称,预计到2015年,全国公路网对占用的土地资源较目前将再增长15%左右;沿海港口深水泊位占用的岸线资源也将增长约20%,交通运输行业发展面临的生态保护压力不断增大.
**第一财经日报**
--记者获悉,上海股权托管交易中心将於2月15日正式挂牌首批18家非上市股份公司.
**21世纪经济报 道**
--接近国家发改委的人士表示,国务院高层已经对能源安全问题做出专门批示,要求发改委等部门展开专项研究,提出保障能源安全的措施和方法.
--消息人士透露,由於一些投资公司在去年债券熊市中纷纷违约,多家银行今年暂停了债券代持业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业