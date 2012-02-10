《中国报摘》--其他报纸重要消息2月10日(I)

**上海证券报**

--国务院发布质量发展纲要(2011-2020年)提出,到2015年,将形成一批由中国主导的国际标准,主要产品质量处於国际先进水平的企业.

--证监会主席助理吴利军表示,证监会支持券商与银行合作引导理财产品入市.

--电监会网站称,经由电监会、发改委和能源局等部门批准,同意江苏等8家电力用户公司与当地8家发电企业开展电力直接交易,交易价格由交易双方协商确定.

--华润锦华(000810.SZ)公告,鉴於市场环境近期发生重大变化,拟注入资产业绩波动较大,决定终止本次重大资产重组.

--金发科技(600143.SS)公告,拟公开增发2.5亿股,募资至多31.6亿元,投向五大新材料项目.

**人民日报**

--中国国务院参事室参事汤敏表示,在当前流动性过剩的局面还没有完全改变,中长期物价上涨的因素还比较多的背景下,货币政策仍要保持相对偏紧.货币政策方面可以通过存款准备金率调整、公开市场操作等,保持一定灵活性,但总体上不应该有太大的变化.

--中国交通运输部日前称,预计到2015年,全国公路网对占用的土地资源较目前将再增长15%左右;沿海港口深水泊位占用的岸线资源也将增长约20%,交通运输行业发展面临的生态保护压力不断增大.

**第一财经日报**

--记者获悉,上海股权托管交易中心将於2月15日正式挂牌首批18家非上市股份公司.

**21世纪经济报 道**

--接近国家发改委的人士表示,国务院高层已经对能源安全问题做出专门批示,要求发改委等部门展开专项研究,提出保障能源安全的措施和方法.

--消息人士透露,由於一些投资公司在去年债券熊市中纷纷违约,多家银行今年暂停了债券代持业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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