《中国已公布新股发行上市日程表》--2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/10 沪 环旭电子 780231 10,680 7.50-8.00 22.73-24.24 长城证券 2/15 2/10 沪 吉视传媒 780929 28,000 6.58-7.00 34.96-37.19 中信证券 2/15 2/15 沪 中国交建 -- 不超过160,000 -- -- 中银国际 2/20 国泰君安 2/17 深 卡奴迪路 002656 不超过2,500 -- -- 恒泰证券 2/22 2/20 深 中科金财 002657 不超过1,745 -- -- 东北证券 2/23 *2/21 深 吴通通讯 300292 不超过1,670 -- -- 东吴证券 2/24 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 万润科技 002654 -- 12.00 30.00 国信证券 -- 沪 东风股份 -- -- 13.20 18.08 国信证券 2/10 -- 深 朗玛信息 300288 -- 22.44 34.00 宏源证券 2/13 -- 深 利 德 曼 300289 -- 13.00 37.14 民生证券 2/13 -- 深 荣科科技 300290 -- 11.11 23.15 平安证券 2/13 -- 深 共达电声 002655 -- 11.00 29.73 国信证券 2/14 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 张喜良
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业