《中国重要政经日程》--2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
=============================今日重要政经日程==========================
2/10(五)
*--中国海关公布1月贸易数据.
=============================近日重要政经日程==========================
2/13(一)
*--中国国家副主席习近平对美国、爱尔兰、土耳其三国进行正式访问,至22日.
--中国经济50人论坛2012年年会在北京举行.
2/16(四)
--第五届中国创业投资价值榜在北京举行.
--2012中国碳排放交易国际峰会在上海举行,至17日.
2/17(五)
--2011中国CFO年度人物评选在北京举行.
2/18(六)
--第三届上海金融论坛在上海举行.
2/23(四)
--第四届中国国际新能源产业博览会在北京举行,至周六
--第六届中国核电技术与投资论坛在上海举行,至周五
2/25(六)
--2012全球宏观经济预测春季年会在北京举行.
2/29(三)
--2012TOPCFO国际财务管理峰会在上海举行.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
3/3(六)
--全国政协十一届五次会议在北京开幕.
3/5(一)
--中国十一届全国人大五次会议在北京开幕.
3/15(四)
--2012福布斯中国潜力企业投资论坛在北京举行,至16日.
3/19(一)
--2012国际石油产业发展论坛在北京举行,至20日.
3/29(四)
--第六届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至31日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
4/23(一)
--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.
6/7(四)
--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业