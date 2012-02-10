〔中国矿业〕鼓励民间资本进入矿业开发领域--国土资源部长

路透北京2月10日电---中国国土资源部部长徐绍史称,中国多方面鼓励民间资本进入矿业开发领域,只要社会资金和企业能够单独承担,中央地质勘探基金就要撤出,政府不与市场争权,不与企业争利.

刊登在国土资源部网站的新闻稿援引他指出,国务院通过的《找矿突破战略行动纲要(2011-2020)》,坚持地质找矿新机制核心要求,就是公益先行,商业跟进,中央地勘基金衔接、整装勘查、快速突破.

公益先行主要是提供勘查选区及地质信息,商业跟进是凡风险比较小、社会资本和企业愿意投入的,只要有人愿意做,各级政府就应该放,政府不与市场争权,不与企业争利.

"基金衔接主要是为商业勘探分担风险,中央地勘基金可以单独做,也可以跟社会基金、企业合作,等风险降低到一定程度,只要社会资金和企业能单独承担,中央地勘基金就撤出."徐绍史称.

他表示,要立足国内资源,利用市场机制,启动民间资本,就要打造以市场机制为导向的制度平台,这个平台是找矿投入的平台,社会资本、企业资金、勘查企业都可以以矿权、劳务、技术服务、资金等等形式投资入股,都可以参与找矿突破.

"谁投资谁受益,特别要确保投入者合法权益,地方上也要受益,所在地民众也应受益."徐绍史称,去年中国矿产勘查投入约1,200亿元,中央财政和地方财政投入缩至125亿左右,一块钱财政资金带动十块钱社会投入,表明找矿行动完全可以靠市场机制.

他强调,2012年,中国固定资产投资的一个特点就是欢迎民间资本投入实体经济,国土资源部将加强与工商联、台办、侨办、港澳办等沟通协调,为更多民间资本投资於矿产勘查开发实体经济创造更好条件.

根据国土资源部预测,本世纪中叶,中国要达到中等发达国家水平,矿产需求强劲,高峰大体在2025年-2035年,2035年後才可能平稳下降.

中国人均占有探明储量矿产只有世界平均水平的58%,矿产资源在对外经贸中占比越来越高,2011年占比超过30%,对外依存度不断提高,特别是能源和大宗矿产有的近50%,有的已超过50%,油气对外依存度达56%,经济、政治、技术风险正不断加大.(完)

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