〔中国政治〕正调查重庆市副市长王立军进入美国驻成都总领事馆一事--新华

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透北京2月10日电---新华社周四晚间援引中国外交部发言人办公室称,重庆市副市长王立军於2月6日进入美国驻成都总领事馆,滞留一天后离开,有关部门正在对此进行调查.
北京方面未提及王立军是否在美领事馆寻求政治庇护.王立军自2009年3月任重庆市公安局局长、党委书记後,主导了在国内外引起强烈反响的打黑"重庆经验",被视为重庆市委书记薄熙来"唱红打黑"的左右手.
2011年5月,王立军被任命为重庆市副市长,分管公安、国安、司法、人武、信访、维稳等工作.
本月初,重庆市政府新闻办在官方微博发布通告称,免去王立军的重庆市公安局局长职务,但仍保留副市长职位,分管联系经济领域工作.
2月8日,重庆市政府新闻办通过新华网官方微博发布消息称,"王立军副市长因长期超负荷工作,精神高度紧张,身体严重不适,经同意,现正在接受休假式的治疗."
中国将於今年下半年召开十八大,届时会选举新一届的中国政府领导人.值此政治敏感期,任何的人事变动都易引发各方的猜测.(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业