《新兴市场重要经济事件预告》--2月10日-2月17日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月10日(五)
新德里--欧盟-印度峰会.
布拉格--捷克央行公布2月2日理事会会议纪录(0800).
巴斯特尔--东加勒比央行举行货币政策会议.
波哥大--哥伦比亚央行公布1月30日董事会会议记录.
2月13日(一)
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(至2月15日).
耶路撒冷--国际货币基金组织(IMF)代表团料就以色列经济公布初步报告.
2月14日(二)
华盛顿--美国总统奥巴马会晤中国国家副主席习近平.
北京--中国-欧盟峰会.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会举行非利率政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会(至2月15日).
圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100).
2月15日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
布达佩斯--匈牙利央行发表1月24日议息会议记录(1300).
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
2月16日(四)
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织(APEC)财长副手及央行副手会议(至2月17日).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)就竞争议题举行全球论坛(至2月17日).
2月17日(五)
巴黎--经济合作暨发展组织就竞争议题举行全球论坛(最後一日).
俄罗斯雅罗斯拉夫尔--亚太经合组织财长副手及央行副手会议(最後一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业