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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 08:23 BJT

〔日本股市〕持稳於9,000点附近,希腊政界就二次纾困达成一致

路透东京2月10日电---日本股市日经指数周五早盘持稳,之前希腊政界领袖就拖延已久的第二轮纾困协议达成一致,不过投资者对该国是否能兑现承诺的改革心存疑虑.

由於期权到期,股市料走势振荡.

日经指数.N225持平於9,000.05点,东证股价指数.TOPX持稳於784.42.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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