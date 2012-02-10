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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 08:33 BJT

〔中国新债〕安阳钢铁下周二起将发行8亿元固息公司债,期限七年

路透上海2月10日电---中国安阳钢铁股份有限公司(600569.SS)周五公告称,将於下周二(14日)起
发行至多8亿元人民币固息公司债,期限为七年.

   发债主体    总额度    拟发规模  期限(年)       年利率             主承销商  主体评级  发行时间
               (亿元)     (亿元)                                                         (网下)
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   安阳钢铁                 8        7     询价预设区间6.60%-7.10%   广发证券     AA   2/14-2/16
  (600569.SS)                (在第五年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)    
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  参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校

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