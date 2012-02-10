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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:08 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 
  
  中国兖矿集团22亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农行和兴业银行联合主承    
  华电国际(600027.SS)(1071.HK)15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承                      
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  二、新债上市:  

  浙江省兴合集团6亿元五年期中票1282023,票面利率6.43%
  北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融041262004,票面利率6.23%
  中国五矿集团30亿元一年期短融041261005,票面利率4.68%
  太原重工(600169.SS)5亿元五年期中票1282024,票面利率6.43%
  江苏省南京化学工业园1.71亿元三年期集合票据1283003,票面利率7.70%
  正邦集团4亿元一年期短期融资券041271001,票面利率8.50%
  永辉超市(601933.SS)7亿元一年期短期融资券041253006,票面利率6.23%
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  三、缴款:

  财政部280亿元一年期固息国债120002,票面利率2.87%
  巨力集团4亿元一年期短融
  云南世博旅游集团3.3亿元三年期中票
  国家电网100亿元九个月期超短期融资券011206004,票面利率4.2%
  国家电网50亿元三个月期超短融011206003,票面利率4.1%
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  四、还本付息:
  
  央行20亿元三个月期央行票据1101087到期兑付,参考收益率3.1618%
  财政部242.4亿元10年期固息国债040006付息,票面利率4.86%
  徐州矿务集团12亿元三年期中票1082018付息,票面利率4.08%
  国家开发银行197.3亿元三年期浮息(三个月shibor基准)金融债110206付息,基本利差-0.10%
  宁波交通投资控股公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180022付息,票面利率6.30%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家统计局数据显示,1月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨4.5%,涨幅比上月扩大0.4
个百分点,环比上涨1.5%.发改委认为,食品价格是推动1月CPI反弹的主要原因,後期价格总水平涨幅将
稳步回落. 
  --中国国家外汇管理局近日表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收
支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.
[ID:nCN1380424] 
  --中国商务部部长陈德铭近日表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基
本稳定.[ID:nCN1380332] 
  --中国银监会周四部署银行业不规范经营专项治理工作,要求银行业金融机构不得强制设定条款或
协商约定将部分贷款转为存款,不得以存款作为审批和发放贷款的前提条件.

  国家统计局今日公布1月进出口贸易数据  
            2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  ==============================================================================(完)

  --整理 刘昕; 审校 冉莹/曲伟治

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