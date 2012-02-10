《中国债券市场每日交易备忘》--2月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国兖矿集团22亿元人民币五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),农行和兴业银行联合主承 华电国际( 600027.SS )( 1071.HK )15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 浙江省兴合集团6亿元五年期中票1282023,票面利率6.43% 北京顺鑫农业发展集团3亿元一年期短融041262004,票面利率6.23% 中国五矿集团30亿元一年期短融041261005,票面利率4.68% 太原重工( 600169.SS )5亿元五年期中票1282024,票面利率6.43% 江苏省南京化学工业园1.71亿元三年期集合票据1283003,票面利率7.70% 正邦集团4亿元一年期短期融资券041271001,票面利率8.50% 永辉超市( 601933.SS )7亿元一年期短期融资券041253006,票面利率6.23% ============================================================================== 三、缴款: 财政部280亿元一年期固息国债120002,票面利率2.87% 巨力集团4亿元一年期短融 云南世博旅游集团3.3亿元三年期中票 国家电网100亿元九个月期超短期融资券011206004,票面利率4.2% 国家电网50亿元三个月期超短融011206003,票面利率4.1% ============================================================================== 四、还本付息: 央行20亿元三个月期央行票据1101087到期兑付,参考收益率3.1618% 财政部242.4亿元10年期固息国债040006付息,票面利率4.86% 徐州矿务集团12亿元三年期中票1082018付息,票面利率4.08% 国家开发银行197.3亿元三年期浮息(三个月shibor基准)金融债110206付息,基本利差-0.10% 宁波交通投资控股公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180022付息,票面利率6.30% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国家统计局数据显示,1月全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨4.5%,涨幅比上月扩大0.4 个百分点,环比上涨1.5%.发改委认为,食品价格是推动1月CPI反弹的主要原因,後期价格总水平涨幅将 稳步回落. --中国国家外汇管理局近日表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收 支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险. [ID:nCN1380424] --中国商务部部长陈德铭近日表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基 本稳定.[ID:nCN1380332] --中国银监会周四部署银行业不规范经营专项治理工作,要求银行业金融机构不得强制设定条款或 协商约定将部分贷款转为存款,不得以存款作为审批和发放贷款的前提条件. 国家统计局今日公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 冉莹/曲伟治