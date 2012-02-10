〔美中贸易〕两国将在习近平访问艾奥瓦州期间讨论农产品贸易问题

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透华盛顿2月9日电---美国农业部周四宣布,中美两国官员将於下周在中国国家副主席习近平访问艾奥瓦(爱荷华)州期间对农产品贸易问题进行讨论.艾奥瓦是美国主要的玉米和大豆种植州.
中国去年成为美国农产品出口的第一大市场,进口额达200亿美元,占到美国农产品总出口额的14%.中国是全球最大的大豆和棉花进口国.分析师表示,短时期内中国有可能成为玉米进口大国.
外界冀望习近平的访问可以给美国农产品带来更多订单.周四在得梅因举行的首次美中农业研讨会(U.S.-China Agricultural Symposium)将探讨食品安全,食物保障和农业可持续发展的问题,但亦有可能对贸易纠纷进行讨论.
美国认为中国对美国鸡肉徵收不公平的高额关税,并要求放宽对美国牛肉进口的限制.
本次研讨会是美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)去年11月访华的成果.习近平此次访美还将访问加州和华盛顿特区.
"我非常荣幸地欢迎中国国家副主席习近平和农业部长韩长赋访美,我们将继续对双方关切的问题进行深入对话."威尔萨克宣布研讨会召开时表示.
除肉制品贸易外,双方官员还有可能讨论统一农业生物技术标准的问题,这也是去年11月会晤时的一个议题.美国还要求中国公平开放苹果和梨市场.
预计本财政年度美国对中国的农产品出口额仅为170亿美元,因市场价格降低以及全球供应增加.农业部预计美国今年对中国农产品的进口额为46亿美元,截至9月30日的2011财年为39亿美元.(完)
--编译 郑茵;审校 侯向明
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业