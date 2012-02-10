〔美中贸易〕两国将在习近平访问艾奥瓦州期间讨论农产品贸易问题

路透华盛顿2月9日电---美国农业部周四宣布,中美两国官员将於下周在中国国家副主席习近平访问艾奥瓦(爱荷华)州期间对农产品贸易问题进行讨论.艾奥瓦是美国主要的玉米和大豆种植州.

中国去年成为美国农产品出口的第一大市场,进口额达200亿美元,占到美国农产品总出口额的14%.中国是全球最大的大豆和棉花进口国.分析师表示,短时期内中国有可能成为玉米进口大国.

外界冀望习近平的访问可以给美国农产品带来更多订单.周四在得梅因举行的首次美中农业研讨会(U.S.-China Agricultural Symposium)将探讨食品安全,食物保障和农业可持续发展的问题,但亦有可能对贸易纠纷进行讨论.

美国认为中国对美国鸡肉徵收不公平的高额关税,并要求放宽对美国牛肉进口的限制.

本次研讨会是美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)去年11月访华的成果.习近平此次访美还将访问加州和华盛顿特区.

"我非常荣幸地欢迎中国国家副主席习近平和农业部长韩长赋访美,我们将继续对双方关切的问题进行深入对话."威尔萨克宣布研讨会召开时表示.

除肉制品贸易外,双方官员还有可能讨论统一农业生物技术标准的问题,这也是去年11月会晤时的一个议题.美国还要求中国公平开放苹果和梨市场.

预计本财政年度美国对中国的农产品出口额仅为170亿美元,因市场价格降低以及全球供应增加.农业部预计美国今年对中国农产品的进口额为46亿美元,截至9月30日的2011财年为39亿美元.(完)