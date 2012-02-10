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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 14:50 BJT

〔中国个股〕宝钢上调3月主要钢材售价,热轧和冷轧均上调150元/吨

路透上海2月10日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周五宣布,上调3月主要钢材产品价格;热轧和冷轧的售价每吨均上调150元人民币.

东方钢铁在线刊登的调价通知显示,3月酸洗产品上调200元/吨,热镀锌、镀铝锌和电镀锌均上调100元/吨,彩涂板将在1-2月的基础上上调150元/吨.而3月宝钢的厚板价格维持不变.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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