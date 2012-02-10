〔美国个股〕英特尔同意仅支付650万美元来了结反垄断诉讼

路透2月9日电---全球最大的芯片(晶片)制造商--英特尔(INTC.O)同意仅支付650万美元来了结一项反垄断诉讼.此前,纽约总检察长指控该公司威胁电脑生产商,并支付数以十亿美元计的回扣以维持其市场主导地位.

根据英特尔2011年的净利129.4亿美元计算,650万美元仅相当於该公司不到五个小时的获利.

英特尔表示,很高兴就此诉讼达成和解,所达成的协议并未要求其承认任何指控,或承认违法,对其业务也无任何影响.(完)