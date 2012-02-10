〔美国个股〕英特尔同意仅支付650万美元来了结反垄断诉讼

欧洲已公布经济指标--2017/2/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透2月9日电---全球最大的芯片(晶片)制造商--英特尔(INTC.O)同意仅支付650万美元来了结一项反垄断诉讼.此前,纽约总检察长指控该公司威胁电脑生产商,并支付数以十亿美元计的回扣以维持其市场主导地位.
根据英特尔2011年的净利129.4亿美元计算,650万美元仅相当於该公司不到五个小时的获利.
英特尔表示,很高兴就此诉讼达成和解,所达成的协议并未要求其承认任何指控,或承认违法,对其业务也无任何影响.(完)
--编译 许娜;审校 徐文焰
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)