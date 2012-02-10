〔企业并购〕甲骨文19亿美元收购Taleo,云计算市场硝烟隐现

欧洲已公布经济指标--2017/2/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透2月9日电---甲骨文(Oracle)ORCL.O同意以约19亿美元的价格收购在线招聘软件提供商TaleoTLEO.O,当下科技业巨头正力争在迅猛成长的云计算市场拔得头筹.
甲骨文是全球第二大企业管理软件提供商,收购Taleo是其在云计算领域最新的大手笔投资,且是针对竞争对手思爱普(SAP)(SAPG.DE)计划以34亿美元收购SuccessFactorsSFSF.N的快速应对之举.
虽然甲骨文在销售传统软件方面落後于思爱普,但其总裁兼创始人埃利森(Larry Ellison)在过去几年一直大力增加基於云技术的软件产品.
该公司上个月斥资15亿美元收购云服务商RightNow Technologies,後者的软件产品帮助企业提供客户服务.
根据Gartner的数据,2013年基於云技术的企业软件营收料从2009年的53.1亿美元升至173.2亿美元,占企业软件营收总额的5.7%.
根据独立市场研究公司Bersin & Associates,在线招聘管理软件市场今年可能增长逾15%.
尽管积极展开收购,但甲骨文和思爱普在云计算领域仍然还是新丁,许多企业(应用)技术买家仍然怀疑,他们的产品是否能抵御Salesforce.com产品的攻势.
**填缺补漏**
Morgan Keegan分析师Michael Nemeroff表示,Taleo填补了甲骨文产品线中少数几个明显空白之一.
"甲骨文没有招聘应用产品,他们需要自己开发或者收购,现在他们补上了这块空白,"Nemeroff表示.
收购RightNow弥补了甲骨文产品组合中的另一块空白.
Nemeroff称,甲骨文可能还想收购一家提供在线工资软件的公司,比如Ultimate Software Group(ULTI.O).
甲骨文的管理人员拒绝置评.
对Taleo每股46美元的出价,较该公司周三收盘价38.94美元溢价18%.
Taleo股票周四收高17%至45.64美元,甲骨文也收涨0.56%至28.89.(完)
--编译 王兴亚/李春喜;审校 徐文焰
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)