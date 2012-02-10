〔企业并购〕甲骨文19亿美元收购Taleo,云计算市场硝烟隐现

路透2月9日电---甲骨文(Oracle)ORCL.O同意以约19亿美元的价格收购在线招聘软件提供商TaleoTLEO.O,当下科技业巨头正力争在迅猛成长的云计算市场拔得头筹.

甲骨文是全球第二大企业管理软件提供商,收购Taleo是其在云计算领域最新的大手笔投资,且是针对竞争对手思爱普(SAP)(SAPG.DE)计划以34亿美元收购SuccessFactorsSFSF.N的快速应对之举.

虽然甲骨文在销售传统软件方面落後于思爱普,但其总裁兼创始人埃利森(Larry Ellison)在过去几年一直大力增加基於云技术的软件产品.

该公司上个月斥资15亿美元收购云服务商RightNow Technologies,後者的软件产品帮助企业提供客户服务.

根据Gartner的数据,2013年基於云技术的企业软件营收料从2009年的53.1亿美元升至173.2亿美元,占企业软件营收总额的5.7%.

根据独立市场研究公司Bersin & Associates,在线招聘管理软件市场今年可能增长逾15%.

尽管积极展开收购,但甲骨文和思爱普在云计算领域仍然还是新丁,许多企业(应用)技术买家仍然怀疑,他们的产品是否能抵御Salesforce.com产品的攻势.

**填缺补漏**

Morgan Keegan分析师Michael Nemeroff表示,Taleo填补了甲骨文产品线中少数几个明显空白之一.

"甲骨文没有招聘应用产品,他们需要自己开发或者收购,现在他们补上了这块空白,"Nemeroff表示.

收购RightNow弥补了甲骨文产品组合中的另一块空白.

Nemeroff称,甲骨文可能还想收购一家提供在线工资软件的公司,比如Ultimate Software Group(ULTI.O).

甲骨文的管理人员拒绝置评.

对Taleo每股46美元的出价,较该公司周三收盘价38.94美元溢价18%.

Taleo股票周四收高17%至45.64美元,甲骨文也收涨0.56%至28.89.(完)