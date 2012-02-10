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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:00 BJT

〔中国新债〕兴发集团下周二起将发8亿元固息公司债,期限五及六年

路透上海2月10日电---中国湖北兴发化工集团股份有限公司(600141.SS)周五公告称,将於
下周二(14日)起发行至多8亿元人民币公司债,其中,六年期固息品种预设发行规模为5亿元,
五年期固息品种为3亿元.

   发债主体    总额度    拟发规模  期限(年)       年利率             主承销商  主体评级  发行时间
               (亿元)     (亿元)                                                         (网下)
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   兴发集团      8          5        6     询价预设区间6.30%-7.30%  中银国际证券  AA   2/14-2/16
  (600141.SS)                (在第三年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)    
                            3        5     询价预设区间7.30%-8.30%
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  参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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