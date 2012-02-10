苹果3月将发布最新一代iPad--消息

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山2月9日电---网站AllThingsD引述消息人士的说法称，苹果(AAPL.O)计划在3月首周一场活动中发布最新一代iPad。
该网站称，这次活动可能在旧金山芳草地艺术中心(Yerba Buena Center for the Arts)举行，苹果发布重要产品常常选在这个地方。
苹果公司发言人拒绝就此报导置评。
苹果过去都是在年初几个月发布最新iPad产品，目前的iPad 2是在2011年3月2日发布，第一代iPad则是在2010年1月底发布。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。