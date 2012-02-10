苹果3月将发布最新一代iPad--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山2月9日电---网站AllThingsD引述消息人士的说法称，苹果(AAPL.O)计划在3月首周一场活动中发布最新一代iPad。

该网站称，这次活动可能在旧金山芳草地艺术中心(Yerba Buena Center for the Arts)举行，苹果发布重要产品常常选在这个地方。

苹果公司发言人拒绝就此报导置评。

苹果过去都是在年初几个月发布最新iPad产品，目前的iPad 2是在2011年3月2日发布，第一代iPad则是在2010年1月底发布。（完）