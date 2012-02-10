〔路透调查〕欧洲央行3月料将按兵不动

欧洲已公布经济指标--2017/2/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
路透伦敦2月9日电---欧洲央行(ECB)周四政策会议後进行的路透调查显示,分析师预计该行3月将维持利率不变,可能年内都不会调息.
ECB总裁德拉吉没有暗示该行很快将降息,有力打消了分析师对3月降息25个基点的预期.欧央行目前利率保持在1.0%的纪录低位.
周四对57名分析师的快速调查中,仅14名认为ECB下月将降息.相比,上周的常规调查显示,71名分析师中有41名认为该行在本季末前会降息.
德拉吉指出,欧元区经济最近出现趋稳迹象,同时对经济面临的重大风险提出警告.
"猜测ECB的想法很难,"摩根大通的分析师Greg Fuzesi称.
"其他很多央行此时可能早已进一步降息--毕竟这些'趋稳迹象'与经济持续更强劲增长时期不同,後者可能导致国内出现通胀压力."
调查显示,欧洲央行今年余下三个季度降息的机率很小.(完)
--编译 王丽鑫;审校 王兴亚
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)