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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 09:34 BJT

〔路透调查〕欧洲央行3月料将按兵不动

路透伦敦2月9日电---欧洲央行(ECB)周四政策会议後进行的路透调查显示,分析师预计该行3月将维持利率不变,可能年内都不会调息.

ECB总裁德拉吉没有暗示该行很快将降息,有力打消了分析师对3月降息25个基点的预期.欧央行目前利率保持在1.0%的纪录低位.

周四对57名分析师的快速调查中,仅14名认为ECB下月将降息.相比,上周的常规调查显示,71名分析师中有41名认为该行在本季末前会降息.

德拉吉指出,欧元区经济最近出现趋稳迹象,同时对经济面临的重大风险提出警告.

"猜测ECB的想法很难,"摩根大通的分析师Greg Fuzesi称.

"其他很多央行此时可能早已进一步降息--毕竟这些'趋稳迹象'与经济持续更强劲增长时期不同,後者可能导致国内出现通胀压力."

调查显示,欧洲央行今年余下三个季度降息的机率很小.(完)

--编译 王丽鑫;审校 王兴亚

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