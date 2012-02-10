〔中国个股〕金发科技拟公开增发募资至多38.6亿元,用於新项目投资

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透上海2月10日电---中国金发科技股份有限公司(600143.SS)周五公告称,拟公开增发不超过2.5亿股A股,募集资金至多38.6亿元.
公告指出,本次发行价格为12.63元/股,不低於招股说明书刊登日2012年2月10日前20个交易日金发科技A股股票收盘价算术平均值.募集资金额将全部用於环保高性能汽车用塑料生产项目.新型免喷涂高光、ABS 生产建设项目等五个项目的投资建设.
根据公告,本次增发采用网上、网下发行方式向社会公开发行.网上、网下申购日为2月14日,2月17日将公布网下发行结果集网上中签率公告.期间公司股票将停牌.
金发科技周四收报13.23元,近一个月累计升幅为7.74%(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业