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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:13 BJT

〔中国个股〕金发科技拟公开增发募资至多38.6亿元,用於新项目投资

路透上海2月10日电---中国金发科技股份有限公司(600143.SS)周五公告称,拟公开增发不超过2.5亿股A股,募集资金至多38.6亿元.

公告指出,本次发行价格为12.63元/股,不低於招股说明书刊登日2012年2月10日前20个交易日金发科技A股股票收盘价算术平均值.募集资金额将全部用於环保高性能汽车用塑料生产项目.新型免喷涂高光、ABS 生产建设项目等五个项目的投资建设.

根据公告,本次增发采用网上、网下发行方式向社会公开发行.网上、网下申购日为2月14日,2月17日将公布网下发行结果集网上中签率公告.期间公司股票将停牌.

金发科技周四收报13.23元,近一个月累计升幅为7.74%(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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