《中国股市盘前看点》--2月10日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国1月进出口贸易数据

--美国12月国际贸易收支

**宏观经济和政策面**

--中国国家外汇管理局表示,中国近年来国际收支状况趋向基本平衡,预计2012年中国国际收支仍将保持顺差,但顺差将大幅减少,且波动加大,而且今年可能面临跨境资本频繁进出风险.[nCN1380458]

--商务部部长陈德铭表示,将采取多种措施保持对外贸易稳定增长,保持人民币汇率的基本稳定. [nCN1380456]

**重点行业和公司**

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)公告称,该行一直十分关注资本充足状况,亦密切留意资本市场动向.将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求,并在有利於本行的财务状况及整体股东利益的前提下,提出相关资本补充方案.[nCH0096213]

--国土资源部部长徐绍史称,中国多方面鼓励民间资本进入矿业开发领域,只要社会资金和企业能够单独承担,中央地质勘探基金就要撤出,政府不与市场争权,不与企业争利. [nCN1381456]

--威远生化(600803.SS)公告其重组方案,公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式购买控股股东新奥控股及其关联人等持有的煤炭及煤化工企业新能矿业有限公司,对应的预估值约为72亿元人民币.[nCN1381338]

**海外动向**

--美国股市周四连续三天小幅收升,此前希腊达成协议以确保金援,但投资人对连涨多周的股市持谨慎态度.道琼工业指数.DJI收升6.51点,或0.05%,至12,890.46点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC若突破2,350点阻力位,上档阻力位将在120日均线2,392点.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>