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市场报道 | 2012年 2月 10日 星期五 09:37 BJT

〔全球金融〕 CME调降油、金、铜期货保证金,调高天然气保证金

* 降低美国原油、布兰特原油和铜期货交易保证金

* 降低黄金、白银和铂金(白金)期货交易保证金

* 提高天然气期货交易保证金

路透2月9日电---芝加哥商业交易所(CME)周四调降美国原油、布兰特原油、黄金、白银、铂金和铜期货交易保证金要求,同时上调天然气期货交易保证金要求,自2月13日(周一)收盘後生效.

最大的美国期货交易所运营商CME,将纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货的初始保证金要求下调8.9%,至每口合约6,885美元,原为7,560美元.

CME还将布兰特原油期货交易的初始保证金要求下调至每口合约7,425美元,原为8,100美元.

黄金、白银和铂金期货保证金要求分别下调11.8%、13.5%和22.2%.

期铜保证金要求下调13%,至每口合约6,750美元;NYMEX-天然气交易保证金要求则上调8.5%,至每口合约2,565美元.

当市场价格波动上升时,交易所常通过提高保证金的方式来降低风险.

参阅CME保证金变动的完整名单,请点击(here) (完)

--编译 程琳;审校 艾茂林

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