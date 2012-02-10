〔全球金融〕 CME调降油、金、铜期货保证金,调高天然气保证金

欧洲已公布经济指标--2017/2/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
* 降低美国原油、布兰特原油和铜期货交易保证金
* 降低黄金、白银和铂金(白金)期货交易保证金
* 提高天然气期货交易保证金
路透2月9日电---芝加哥商业交易所(CME)周四调降美国原油、布兰特原油、黄金、白银、铂金和铜期货交易保证金要求,同时上调天然气期货交易保证金要求,自2月13日(周一)收盘後生效.
最大的美国期货交易所运营商CME,将纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货的初始保证金要求下调8.9%,至每口合约6,885美元,原为7,560美元.
CME还将布兰特原油期货交易的初始保证金要求下调至每口合约7,425美元,原为8,100美元.
黄金、白银和铂金期货保证金要求分别下调11.8%、13.5%和22.2%.
期铜保证金要求下调13%,至每口合约6,750美元;NYMEX-天然气交易保证金要求则上调8.5%,至每口合约2,565美元.
当市场价格波动上升时,交易所常通过提高保证金的方式来降低风险.
参阅CME保证金变动的完整名单,请点击(here) (完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)