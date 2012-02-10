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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:23 BJT

〔台湾股市〕开高,大立光受财报不佳的报导影响大跌

路透台北2月10日电---台湾股市周五开高0.15%,跑赢区域内其它股市.但苹果(AAPL.O)供应商大立光(3008.TW)跌6.7%,此前有媒体报导称,大立光季报不佳.

加权股价指数.TWII开局升11.83点至7,922.61点.股指周四连续第二日升至六个月收盘高位.

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