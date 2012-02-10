〔中国金融〕中金所宣布下周一将正式启动国债期货仿真交易

路透上海2月10日电---中国金融期货交易所宣布,将於下周一(13日)正式启动国债期货仿真交易.仿真交易将逐步对外开放,分批次发展期货公司、银行、证券、基金等机构投资者参与,并在适当时机推向全市场.

中金所新闻稿称,借鉴国际市场经验,结合中国国债现货市场运行状况,国债期货仿真交易选择了面额为100万元人民币,票面利率为3%的五年期名义标准国债为合约标的;合约月份为最近的三个季月(三、六、九、十二季月循环);每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%;最低交易保证金为合约价值的3%.

与中金所现有的沪深300指数期货产品不同的是,国债期货仿真交易的交割方式为实物交割,可交割债券为在最後交割日剩余期限4-7年(不含7年)的固定利息国债.

据中国证券报周五报导,首批参与仿真交易的有国泰君安期货、海通期货、东证期货和广发期货等近10家机构.

此前召开的2012年全国证券期货监管工作会议上,已提出"稳妥推出国债、白银等期货品种以及期权等金融工具"的要求,有业内人士预计国债期货有望年内重返市场.

新闻稿指出,随着中国债券规模的扩大和利率市场化改革的推进,债券持有者参与国债期货保值避险的需求日趋强烈.上市国债期货,能够为市场提供重要的风险管理工具,形成由债券发行、交易、风险管理三级构成的完整的债券市场体系;为债券市场提供有效的定价基准,形成健全完善的基准利率体系.

国债期货的推出亦有利於活跃国债现券交易,提高债券市场流动性,推动债券市场的统一互联;有助於促进债券发行,扩大直接融资比例,推动债券市场的长远发展.

20世纪90年代初国债期货已进行交易试点,但因可供交割的国债现券数量小於期货的交易规模,导致国债期货的投机气氛浓厚、透支、超仓、内幕交易等现象十分严重,最终爆发"327"国债事件,原万国证券公司等机构濒临破产,1995年国债期货试点暂停.(完)