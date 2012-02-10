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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 09:41 BJT

〔日圆汇率〕日本财务大臣安住淳:若有必要将对汇市采取果断措施

路透东京2月10日电---日本财务大臣安住淳周五表示:

* 去年干预汇市的举动对日圆汇率产生一些影响

* 在汇率干预方面需要寻求其他国家的合作,但若有必要将采取果断措施

* 会毫不犹豫地进行单边干预汇市,以遏制投机

* 当前汇率水准未反映日本经济基本面(完)

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