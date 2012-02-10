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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:32 BJT

〔互联网产业〕中国京东商城布局酒店预订行业,未来将深耕旅游市场--报载

路透上海2月10日---中国电子商务企业--京东商城称,其酒店预订业务即将於近期正式上线,上线後用户可以通过京东商城来预订酒店、机票等产品.

中国证券报援引京东商城负责人表示,未来京东商城还将进入细分旅游市场.除目前的机票、酒店业务外,还将陆续推出租车、度假等服务.

分析人士认为,擅长"割喉价"的京东商城进军酒店预订市场,可能在在线旅游服务市场掀起价格战,对携程(CTRP.O)等上市公司盈利水平构成挑战.

此前京东商城曾公开表示,从主营3C转型网上综合零售商是现阶段最重要的战略目标.公司坚持全品类战略,根据市场需求,在合适时间推出新的产品品类.

据统计,2011年中国在线旅游市场规模达到了1,672.9亿元,较2010年增长61.3%.酒店预订业务占据了整个在线旅游市场近半的份额.(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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