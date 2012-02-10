〔互联网产业〕中国京东商城布局酒店预订行业,未来将深耕旅游市场--报载

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透上海2月10日---中国电子商务企业--京东商城称,其酒店预订业务即将於近期正式上线,上线後用户可以通过京东商城来预订酒店、机票等产品.
中国证券报援引京东商城负责人表示,未来京东商城还将进入细分旅游市场.除目前的机票、酒店业务外,还将陆续推出租车、度假等服务.
分析人士认为,擅长"割喉价"的京东商城进军酒店预订市场,可能在在线旅游服务市场掀起价格战,对携程(CTRP.O)等上市公司盈利水平构成挑战.
此前京东商城曾公开表示,从主营3C转型网上综合零售商是现阶段最重要的战略目标.公司坚持全品类战略,根据市场需求,在合适时间推出新的产品品类.
据统计,2011年中国在线旅游市场规模达到了1,672.9亿元,较2010年增长61.3%.酒店预订业务占据了整个在线旅游市场近半的份额.(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业