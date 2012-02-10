〔路透专访〕葡萄牙电讯业料成为中国和安哥拉下一个投资目标--执行长

路透里斯本2月9日电---葡萄牙电讯业一名公司高层称,继能源和银行业之後,该国电讯业料成为中国与其他飞速发展的新兴经济体在葡萄牙的下一个投资目标.

葡萄牙第五大电讯运营商ONI的执行长Xavier Rodriguez-Martin表示,该国公司的吸引力,来自於他们在巴西、安哥拉和莫桑比克等发展中市场的业务现状,及其相对较小的规模和技术实力.

他说道:"这使葡萄牙电讯市场成为新兴运营商的试验田,这些投资实力雄厚的运营商可以在此试验各种方法和各种创新提议,假以时日再扩大到其他市场."

ONI占有葡萄牙企业电讯市场20%的份额.全球私募公司Riverside Co是其控股股东.该国目前处於深度经济衰退,并因接受欧盟和国际货币基金组织(IMF)救援而实施严酷的撙节措施.

过去两个月里,中国两家国企已经收购了葡萄牙最大公用事业公司EDP(EDP.LS)和电网运营商REN(RENE.LS)的很多股份.

Rodriguez-Martin称:"亚洲、非洲和南美对我们的两个战略性行业--银行与能源进行了投资.下一个战略性行业是电讯业."

当被问到安哥拉投资Zon或其他葡萄牙电讯公司的可能性时,Rodriguez-Martin反问道:"为什麽不说中国投资者呢?"他拒绝透露是否已经在处理一些具体事宜.

其并称,预计出售相当数量少数股权的可能性高於并购.(完)