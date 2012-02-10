〔中国经济〕全国总工会再推劳动法修改,或设劳务派遣行业限制--报载

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透上海2月10日电---21世纪经济报 道周五称,全国总工会正在推进修改劳动法中"劳务派遣"的相关内容,避免劳务派遣做法的无序使用,未来可能会考虑设定劳务派遣行业的限制.
报导援引全总法律部工作人事介绍,已经将全国各行业相关数据报告已经上报全国人大法工委,而人大法工委已经徵求了部分企业、国企监管部门和相关部委意见.
报导称,对於"劳务派遣"内容的修改,企业反对意见较多,而全总坚持修改,国家发改委则对修法有所保留.
"使用劳务派遣降低了部分企业的用工成本,比如东南沿海地区很多劳动密集型加工企业.发改委担心一旦对劳务派遣制度做出修改,影响企业用工生产,尤其担心会导致外资企业投资减少."报导援引一位参与咨询的人士.
自2008年1月1日《劳动合同法》正式实施後,就出现了修改的声音.当年全国人大即组织劳动合同法执法检查,当时执法检查提出要解决的四个问题之一,就包括劳务派遣的形式问题.
去年年初,全总针对国内劳务派遣的调研报告显示,全国劳务派遣人员总数已经达到6,000多万,这比此前人社部公布的2,700万多出逾一倍.
"劳动合同法开的口子较大,很多企业给劳务派遣工和正式工工资、福利一样,但目前劳务派遣工基本上都使用35岁以下劳动者,也就是说,这些劳务派遣工35岁以後怎麽办,没有正式劳动合同,企业不可能养他们到老."北京大学社会学系教授佟新对此表示担忧.
但报导援引中国劳动关系学院劳动关系系主任乔建指出,"修改法律需要考虑到稳定性,现实是经济基础不支持改变目前的劳资关系."
乔建指出,老板能接受,工人也能接受的,也就是劳务派遣一定年限後可以转正,这样的规定可能也是鼓励性的,很难硬性规定;未来可以借鉴德国和日本的做法,规定哪些行业不能搞劳务派遣,然後再进一步细化.
劳务派遣,是指由派遣机构与派遣劳工订立劳动合同,由派遣劳工向要派企业给付劳务,劳动合同关系存在於派遣机构与派遣劳工之间,但劳动力给付的事实则发生于派遣劳工与要派企业之间.劳动派遣的最显着特征就是劳动力的雇用和使用分离.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
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