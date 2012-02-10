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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:40 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜下滑,在希腊协议前市场仍持谨慎态度

路透新加坡2月10日电---伦敦期铜周五下跌近1%,因欧元区财长寻求希腊实施更多举措,再提供第二轮救助.期铜上日曾升至五个月高位.

0113GMT,LME三个月期铜CMCU3下跌0.9%至每吨8,680.50美元,为9月16日以来最低水准.但期铜仍有望连续第五周录得周线上涨.

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