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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 10:08 BJT

《外汇动态》空头回补带动美元/韩元上扬,但出口商卖盘或限制涨势

0135GMT---美元/韩元上扬,因投资者回补空头仓位,以趁近期韩元涨势了结获利.

一位交易员表示,一些海外基金轧空欧元/韩元似乎亦支撑美元/韩元.

但韩国出口商把这波升势作为逢高抛售的机会,限制其上行.

"在出口商填补空仓前,美元/韩元可能持坚,"一外资银行交易员表示.

若升破1,118,美元/韩元将升向昨日收盘水准.否则将持於当前水准,"他补充称.

美元/韩元涨0.2%至1,118.1韩元.欧元/韩元微升至1,485.55.(完)

--编译 李爽;审校 戴素萍

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