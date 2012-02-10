〔USDA月报〕今年全球小麦库存料创纪录新高,抵消南美旱情的影响

* 全球小麦、玉米、稻米库存料增加,但大豆库存下降
* 印度稻米产量料创纪录,提振全球库存
* 美国玉米出口料增加,因巴西和阿根廷出口疲弱
* 巴西和阿根廷大豆产量预估第二个月下调
路透华盛顿2月9日电---美国农业部(USDA)周四公布的预估显示,今年全球小麦库存料将增至纪录高位,玉米库存也将高於预期,尽管南美作物遭受乾旱天气影响.
根据USDA的预估,印度稻米产量将达创纪录的1.02亿吨,较1月预估增加200万吨,因季候风等天气状况有利於作物生长.在数年来库存吃紧和价格上涨之後,全球谷物前景略微改善.
全球谷物库存增加的迹象增多,可能有助於限制全球谷物价格.例如,玉米价格已较去年底下跌逾1美元,至每蒲式耳6.40美元左右.
此销售年度末,小麦库存料将增至2.131亿吨,较上年所创纪录高位2.007亿吨增长6%,为12年来最高库存水平.USDA指因印度、哈萨克斯坦和摩洛哥的产量增加.俄罗斯及其邻国去年夏季大丰收,从此前乾旱天气的损害中恢复.
玉米库存料将达1.2535亿吨,超过1.249亿吨的平均预期;大豆库存料达6,028万吨,低於预期的6,140万吨.
美国交易商称,对玉米和大豆而言,此报告的影响基本为中性,因巴西和阿根廷的旱情并不像报告公布前人们所担心的那样糟糕.
"市场焦点放在南美产量上,"U.S. Commodities的总裁Don Roose称,"并没有出现令人担忧的巨大冲击事件......旱情已基本结束.豆类的数据可能上升."