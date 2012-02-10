版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:46 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货进一步走低,受累于美国农业部预期

路透悉尼2月10日电---美国谷物期货周五在亚洲市场早盘走低,受累于美国政府预期全球小麦、玉米和稻米库存增加.小麦期货此前在海外市场收跌2.3%,创1月12日来最大单日跌幅,今日亚洲早盘则再度走低.

0053GMT时,CBOT-3月小麦期货WH2跌0.60%,报每蒲式耳6.41-1/2美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐