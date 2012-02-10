《中国报摘》--其他报纸重要消息2月10日(II)

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
**经济参考报**
--今年有逾2,000亿房地产信托面临集中兑付,进一步加重房企资金压力.业内人士称,房地产信托面临刚性兑付风险的可能性较小,但信托资金集中到期会加剧房地产行业重组兼并,部分房企在今年尤其是下半年面临被淘汰出局的命运.
**每日经济新闻**
--据悉,到2020年中国铁路里程要达到12万公里,目前仅为9.1万公里,铁路建设仍需大量投资.搁置近4年的铁路产业基金或於今年成行.
--欧洲第三大石油公司——法国道达尔公司已同意把其在哥伦比亚的全资子公司TEPMABV公司以10亿美元的价格出售给中国中化集团[SINOC.UL],交易尚待有关政府部门批准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 黄凯
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中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业