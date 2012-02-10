《中国报摘》--其他报纸重要消息2月10日(II)

**经济参考报**

--今年有逾2,000亿房地产信托面临集中兑付,进一步加重房企资金压力.业内人士称,房地产信托面临刚性兑付风险的可能性较小,但信托资金集中到期会加剧房地产行业重组兼并,部分房企在今年尤其是下半年面临被淘汰出局的命运.

**每日经济新闻**

--据悉,到2020年中国铁路里程要达到12万公里,目前仅为9.1万公里,铁路建设仍需大量投资.搁置近4年的铁路产业基金或於今年成行.

--欧洲第三大石油公司——法国道达尔公司已同意把其在哥伦比亚的全资子公司TEPMABV公司以10亿美元的价格出售给中国中化集团[SINOC.UL],交易尚待有关政府部门批准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 黄凯

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