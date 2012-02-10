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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:54 BJT

《外汇动态》美元/日圆自日高回落,因77.75-80日圆区域挂有美元卖单

0138GMT---美元/日圆在EBS交易平台自日高77.75日圆回落,一日系银行驻新加坡交易员指因77.75-80日圆区域挂有美元卖单,并称日本出口商可能希望在当前价位附近卖出美元. 一日系银行驻东京交易员表示,日本进口商今早已买进美元/日圆,并称市场还有传言称模式基金买进. 美元/日圆JPY=下跌0.1%,至77.56日圆,但本周已累计上涨约1.2%,有望创下三个月来最大单周涨幅.上行阻力位可能位於78.08日圆,为其200日移动均线切入位.(完) --编译 许娜;审校 戴素萍

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