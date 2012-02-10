《外汇动态》美元/日圆自日高回落,因77.75-80日圆区域挂有美元卖单

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
0138GMT---美元/日圆在EBS交易平台自日高77.75日圆回落,一日系银行驻新加坡交易员指因77.75-80日圆区域挂有美元卖单,并称日本出口商可能希望在当前价位附近卖出美元. 一日系银行驻东京交易员表示,日本进口商今早已买进美元/日圆,并称市场还有传言称模式基金买进. 美元/日圆JPY=下跌0.1%,至77.56日圆,但本周已累计上涨约1.2%,有望创下三个月来最大单周涨幅.上行阻力位可能位於78.08日圆,为其200日移动均线切入位.(完) --编译 许娜;审校 戴素萍
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中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业