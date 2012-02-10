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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 09:58 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元削减涨幅,中国贸易数据公布前市场态度谨慎

路透惠灵顿/悉尼2月10日电---澳元和新西兰元周五遭遇获利了结,连续五周的上涨令这两种货币涨势过度,投资者对於希腊达成债务协议反应温和.

在中国1月贸易数据公布前,投资者仍持谨慎态度.该数据料明显疲弱,主要因为1月恰逢农历新年假期.

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