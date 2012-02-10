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亚洲 | 2012年 2月 10日 星期五 10:01 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货跌向99美元,希腊批准撙节协议後市场仍谨慎

路透东京2月10日电---美国原油期货周五在亚洲市场小幅跌向每桶99美元,因为尽管希腊批准撙节措施以求获得第二轮援助,但投资者仍保持谨慎心态.美国原油期货此前曾连涨三日.

0119GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)3月原油期货CLc1下跌0.33美元至每桶99.51美元,周四结算价涨1.13美元,至99.84美元,为1月19日来最高收位.

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