版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 10日 星期五 10:30 BJT

〔标题新闻〕西门子财务长称诺西(NSN)需增强管理队伍,西门子和诺基亚将不再向其注资--报载

注:诺西为诺基亚西门子通信技术有限公司的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8D92JX]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐