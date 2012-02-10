〔中国热股〕房地产股早盘大涨,芜湖楼市微调政策点燃松动预期

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透北京2月10日电---中国股市房地产股周五早盘劲扬,因此前安徽芜湖市出台楼市微调政策,对2012年购买自住普通商品住房免除契税,令市场预期房地产政策或将有所松动.
上海地产类指数.SSEP早盘一度大涨4.2%,本地时间10:15,涨幅缩小至3.4%;合肥城建(002208.SZ)一度触及涨停,之後缩减涨幅至8.95%;地产股龙头--万科A(000002.SZ)亦大涨2.6%;大盘沪综指.SSEC则微跌0.1%.
分析人士指出,芜湖此次的微调政策对於整体房地产市场来说是为利好消息,且不排除未来将会有更多的城市效仿芜湖.
安徽芜湖市周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.未来或将有更多三四线城市加入鼓励刚性需求的行列.[ID:nCN1381508] (完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业