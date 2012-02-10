〔中国热股〕房地产股早盘大涨,芜湖楼市微调政策点燃松动预期

路透北京2月10日电---中国股市房地产股周五早盘劲扬,因此前安徽芜湖市出台楼市微调政策,对2012年购买自住普通商品住房免除契税,令市场预期房地产政策或将有所松动.

上海地产类指数.SSEP早盘一度大涨4.2%,本地时间10:15,涨幅缩小至3.4%;合肥城建(002208.SZ)一度触及涨停,之後缩减涨幅至8.95%;地产股龙头--万科A(000002.SZ)亦大涨2.6%;大盘沪综指.SSEC则微跌0.1%.

分析人士指出,芜湖此次的微调政策对於整体房地产市场来说是为利好消息,且不排除未来将会有更多的城市效仿芜湖.

安徽芜湖市周四出台楼市微调政策,将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.未来或将有更多三四线城市加入鼓励刚性需求的行列.[ID:nCN1381508] (完)