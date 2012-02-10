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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 11:10 BJT

〔中国外汇〕四季度经常项目顺差598亿美元,资本项目呈现逆差--外管局

路透北京2月10日电---中国国家外汇管理局周五称,2011年第四季度,中国国际收支经常项目呈现顺差,资本和金融项目则在年内首度呈现逆差,国际储备资产继续增加.

外管局网站刊登新闻稿称,去年第四季度,经常项目顺差598亿美元;资本和金融项目(含净误差与遗漏)逆差474亿美元,其中,直接投资净流入491亿美元.国际储备资产则增加124亿美元,其中,外汇储备资产增加117亿美元.

而2011年全年,中国国际收支经常项目顺差2,011亿美元,资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差1,867亿美元;国际储备资产增加3,878亿美元.(完)

欲了解详情,请点选中国外管局(www.safe.gov.cn)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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