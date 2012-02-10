〔中国货币市场〕回购利率盘整,然仍存在反弹可能因存准率或暂不会调降

路透上海2月10日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五低位盘整.尽管调降存款准备金率的预期趋淡,但实际资金面颇为宽松,仍将回购利率压制在低位,各期限资金供给均相对充裕.
交易员并指出,短期资金面无虞,但从更长一点的时期看,央行在继正回购重启之後,近期可能也会陆续恢复央票的发行,公开市场若持续净回笼,再加上存准率迟迟不降,将会造成资金面逆转,近期回购利率存在反弹的可能.
"隔夜资金出的很多,七天和14天资金供给也很充裕,"华东一银行交易员称,"从长期来看,如果央行上半年不降存款准备金率,然後公开市场再连续回笼资金,估计流动性还会收紧."
他并指出,一季度资金面可能会维持相对宽松的态势,但如果存款准备金率不及时调降,公开市场再持续回笼流动性,二季度资金面情况或将收紧.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.6935 2.6646 +2.89 2,548.73
七天CN7DRP=CFXS 3.6366 3.6694 -3.28 457.70
14天CN14DRP=CFXS 3.8476 3.8161 +3.15 179.01
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.7048 2.6705 +3.43 810.99
七天CHICNY7D=CFXS 3.6711 3.7085 -3.74 168.37
==============================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
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