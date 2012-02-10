〔新闻稿〕中国1月进出口同比意外"双降",贸易顺差扩至272.8亿美元--海关

(以下为中国海关周五公布的2012年1月份进出口数据新闻稿全文)

海关总署10日公布今年首月我国外贸进出口情况。据海关统计，2012年1月份，我国对外贸易进出口总值2726亿美元，比去年同期（下同）下降7.8%。其中出口1499.4亿美元，下降0.5%；进口1226.6亿美元，下降15.3%。贸易顺差272.8亿美元。

今年的春节假期在1月份，当月只有17个工作日，比去年同期少4个工作日。按照国际惯例，并结合我国实际，运用季节调整法可以剔除春节因素的影响。经季节调整法调整後，1月份我国进出口、出口和进口的同比增长速度分别为6.2%、10.3%和1.5%。

海关统计显示，1月份，我国一般贸易进出口1515.3亿美元，下降5.4%，小於同期全国进出口总体降幅2.4个百分点。其中出口767.7亿美元，增长2.6%；进口747.6亿美元，下降12.5%。同期，我国加工贸易进出口927.6亿美元，下降9.8%。其中出口626.4亿美元，下降4%；进口301.2亿美元，下降19.9%。

1月份，中欧双边贸易总值426.8亿美元，下降7.1%。同期，中美双边贸易总值为354.6亿美元，下降3.9%。我与东盟双边贸易总值258.9亿美元，下降10.6%。此外，中日双边贸易总值为227.3亿美元，下降18.4%。

1月份，我国与俄罗斯和巴西等新兴市场双边贸易逆势增长。其中与俄罗斯双边贸易总值为71.6亿美元，增长26.8%；与巴西双边贸易总值为63.4亿美元，增长5.7%。

据海关统计，1月份，广东省外贸进出口总值618.1亿美元，下降16.7%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为380.5亿、317.6亿和317.5亿美元，分别下降12.8%、9.7%和1.7%。此外，浙江省和山东省进出口值分别为264.4亿美元和184.1亿美元，分别下降2.6%和9%；福建省进出口121.6亿美元，增长6.1%。

从出口方面来看，1月份，广东省出口390.5亿美元，下降9.2%。同期，江苏省、山东省和北京市分别出口234.9亿、103.1亿和42.6亿美元，分别下降3.9%、3.2%和2.4%。此外，浙江省、上海市和福建省分别出口200.3亿、166.5亿和78.7亿美元，分别增长4.1%、1.3%和3.7%。而中西部地区出口则呈现快速增长，其中重庆、河南、贵州和江西等省市的出口增速分别为1.1倍、1.1倍、19.6%和23.5% 。

在出口商品中，1月份，我国机电产品出口846.4亿美元，增长0.1%，占同期我国出口总值的56.4%。其中电器及电子产品出口332.1亿美元，下降3.5%；机械设备出口271.5亿美元，增长3.5%。传统大宗商品出口平稳，其中服装出口138.4亿美元，增长3.5%；纺织品出口76.8亿美元，下降6.8%；鞋类出口40.6亿美元，下降1.3%.

家具出口35.1亿美元，下降2%；塑料制品出口19.6亿美元，增长5.4%；箱包出口17.7亿美元，下降7%；玩具出口8.2亿美元，增长4%；上述7种传统劳动密集型商品占同期我国出口总值的22.4%。

在进口商品中，1月份，我国进口初级产品487.9亿美元，下降0.4%。其中进口铁矿砂5932万吨，减少13.9%，进口均价为每吨136.5美元，下跌10.9%；进口大豆461万吨，减少10.2%，进口均价为每吨525.8美元，下跌5.8%。

此外，进口机电产品482.6亿美元，下降22.3%；其中汽车进口8.3万辆，增加1.9%。(完)