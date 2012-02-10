《中国信用市场综述》收益率曲线初显陡峭化,然经济滞胀风险仍需提防

作者 钟华

路透北京2月10日电---中国最新1月通胀数据再次提醒投资者,此前大举做多的AAA评级信用债等中长期券种暂已不具估值优势,推动债市收益率曲线本周显现出陡峭化迹象.

近来采购经理人指数(PMI)等一系列经济金融数据向好,以及政策放松预期趋缓支撑投资者开始抛售中长期债.但由於当前经济仍表现出更多滞胀特征,预计债市收益率曲线快速陡峭化的可能性并不大.

路透数据显示,中央国债公司AAA评级信用债到期收益率估值中,一月期品种较上周五下跌近11个基点(bp),一年期品种较上周五下跌逾2bp,而五年期品种则较上周上涨近11bp.

这一收益率曲线陡峭化趋势在其他品种亦有明显体现,其中AA+评级信用债中的一月期品种较上周五下跌近6bp,一年期和五年期品种则较上周五分别上涨近4bp和17bp.

"1月份的CPI那麽高,准备金率近期会不会下调?年内降息还有没有可能?都是问号,...政策放松预期弱了,大家就开始往(收益率)陡峭化方面做."华东一银行交易员称.

中国1月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅达到4.5%,终止此前连续五个月的回落趋势;当月官方制造业PMI连续第二个月回升至50.5,显示经济增速回落过程趋缓.

乐观情绪也有着外围市场的呼应.譬如,美国1月非农就业增幅就创九个月来最大,失业率意外降至8.3%,为三年来最低.

此外,中国央行操作的谨慎态度,亦让投资者对後市政策放松节奏和幅度有所弱化.但春节後的流动性相对宽松环境,对收益率曲线短端依然有着支撑,这就使得本周收益率曲线表现出短端下跌而中长端上涨.

不过,当前收益率曲线陡峭化,更多在於市场对此前经济过度悲观预期的修正;收益率曲线若要快速陡峭化,意味着中国经济增速将出现由跌转升的过程,但这一经济增长趋势可能还未到来,需要投资者密切关注其他更多经济指标的趋好表现.

远超预期的中国1月CPI承接此前PMI等经济指标,似乎也有着经济景气回暖的含义,不过投资者似乎忽略了对与中国经济运行相关性更高的其他数据的关注.

与CPI一道公布的1月生产者出厂价格指数(PPI)快速回落一个百分点至0.7%,而且同期的全社会用电量更出现近年来少有的负增长情况,暗示中国经济依然处於衰退的过程之中.

中国证券报周三报导,今年1月中国全社会用电量同比增速约为-7.5%,预计1-2月累计增速仅为5-6%.数据还显示,2011年全社会用电量同比增长11.7%,低於2010年的14.56%水平.

也就是说,中国当前经济表现出了更多的滞胀特征,并非已经开始了触底反弹,这并不支撑投资者会推动收益率曲线的快速陡峭化.(完)