《外汇动态》空头回补提振美元/马币,但马来西亚投机客卖盘限制涨势

0304GMT---美元兑马币(林吉特)MYR=MY上涨0.4%至3.021,受空头回补提振.然而一些马来西亚银行间市场投机客逢高卖出该货币对.
一位驻吉隆坡的交易员表示,鉴於市场空仓情况,美元兑马币有升至3.030-3.040的空间.
美元兑马币的14日相对强弱指标接近30关卡,说明该货币对处於超卖区域附近.
不过该交易商表示,他仍会在美元兑马币触及3.030-3.040之时卖出,并称欧元仍然持坚.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
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