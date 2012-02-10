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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 11:48 BJT

〔印尼利率〕流动性仍过多,仍有降息空间--央行副总裁

路透雅加达2月10日电---印尼央行副总裁Hartadi A. Sarwono周五表示,由於流动性仍过剩,仍有进一步降息的空间.该央行周四意外降息25个基点.

他称,今年通胀率料在3.5-5.5%的目标区间低端,并表示当前卢比汇率水准仍有利贸易.(完)

--编译 徐文焰;审校 田建华

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