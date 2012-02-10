〔日圆汇率〕日本财务大臣称,将毫不犹豫单边干预以遏制投机(更新版)

(新增更多引语和细节)
* 财务大臣:日圆汇率未反映经济基本面
* 准备单边行动,因联合干预有难度
* 议员要求针对强势日圆和通缩采取行动
路透东京2月10日电---日本财务大臣安住淳周五表示,日圆汇率水准与经济现实仍不一致,并重申其准备随时应对过度投机行为.这表明即使日圆从近期高点回落,日本仍可能会出手干预.
安住淳在议会发言时称,日本去年後期干预汇市的举动对日圆汇率产生一定影响.日本反对派议员要求针对强势日圆和通缩采取行动.
他并称,日圆当前汇率水准并未反映日本经济基本面,凸显当局担心日圆持续走强或损及依赖出口的日本经济,妨碍其从去年地震和海啸灾难中复苏.
"当投机行为导致汇率剧烈波动时,我将毫不犹豫地进行干预,"安住淳对众议院预算委员会表示,"我将坚持这种立场,准备随时进行单边干预."
美元兑日圆JPY=最新报77.55日圆,远离去年10月31日触及的纪录低点75.31以及76日圆附近的近期低位.
安住淳对议员表示,去年10月,当美元触及75.63日圆时,他指示手下进行干预,因该水准被认为不利於日本经济,然後在78.20日圆水准停止干预.
"日本有必要向全球解释其反对强势日圆的立场,努力寻求联合干预.但鉴於当前的国际形势,这非常困难,"他说.(完)
--编译 王兴亚;审校 张荻