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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 12:05 BJT

〔菲律宾经济〕财长称今年通胀率料保持在目标区间内,降息时机成熟

路透马尼拉2月10日电---菲律宾财长普里斯马(Cesar Purisima)周五表示,菲律宾通胀率今年仍应可控,决策层因此可以考虑继续降息,以扶助经济取得超过去年的成长率.去年经济增速低於预期.

普里斯马亦是菲律宾央行货币决策委员会的一员,他称今年通胀率应可保持在央行3-5%的预估区间内,食品和燃料价格趋势料良好.

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